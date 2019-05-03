Міноборони США оприлюднило доповідь про військову загрозу Китаю в Арктиці

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Пентагон наголошує, що плани Китаю містять загрози Вашингтону та його союзникам

Посилення активності Китаю в Арктиці може призвести до наростання військової загрози в цьому регіоні. Це випливає з доповіді, яку випустило Міністерство оборони США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зокрема, у Пентагоні вважають, що Китайська народна республіка, яка прагне набути статусу "майже арктичної держави", має намір використовувати Північний морський шлях, в тому числі у військових цілях.

Зокрема, США посилаються на опублікований у червні 2018 року програмний звіт, де уточнюються плани Китаю з розвитку в Арктиці. Наприклад, у зв’язку з глобальним потеплінням і таненням льоду Пекін зможе розвивати проект "полярного шовкового шляху", аналог ініціативи "Один шлях, один пояс", яку просуває голова Китаю Сі Цзіньпін.

Пентагон наголошує, що плани Китаю містять загрози Вашингтону та його союзникам. Йдеться, зокрема, про Данію, яка, на думку авторів доповіді, побоюється інтересу КНР до її автономної території Гренландії.

У доповіді вказано, що Китай вважає пріоритетом модернізацію свого флоту шляхом запуску нових атомних підводних човнів. До 2020 року їх у Китаю буде 65-70 одиниць, зазначають експерти.

Нагадаємо, раніше Пентагон у доповіді повідомив про 120 жертв військових операцій Сполучених Штатів серед мирного населення в 2018 році.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку квітня президент США Дональд Трамп закликав Китай і Росію скоротити витрати на виробництво зброї.