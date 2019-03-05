У НАТО відновили військові плани через дії Росії в Арктиці

Фото: Кертіс Скапаротті (nato.int)

РФ розмістила в Арктиці радарні та інші оборонні системи

Головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Кертіс Скаппаротти заявив, що США готові стримувати Росію в Арктиці. Про це повідомляє прес-служба Пентагону.

Скаппаротті розповів, що РФ розмістила в Арктиці радарні та інші оборонні системи, а також відкрила нові аеродроми.

"В результаті ми відновили наші плани. Нам довелося змінити розгортання деяких наших сил, оперативні тенденції, щоб ми могли забезпечувати стримування. Ми посилаємо сигнал, що Арктика для нас важлива", - сказав Скапарротті.

До цього глава ВМС США Річард Спенсер заявляв, що США можуть відправити влітку 2019 року в Арктику групу військових кораблів для перевірки їх працездатності в екстремальних умовах.

Нагадаємо, також Великобританія заявила, що збирається посилити свої позиції в арктичному регіоні для захисту північного флангу НАТО від Росії. Британські військові вже почали розгортання своїх сил в Арктиці. Виступаючи перед британськими морськими піхотинцями на новій військовій базі Бардуфосс на півночі Норвегії.

Раніше начальник військового управління корпусом морської піхоти Нідерландів генерал Джефф МакМутри повідомив, що літаки і кораблі РФ намагаються влаштувати провокації на військових навчаннях Нідерландів і Великобританії за Полярним колом.