Столтенберг про закриття місії Росії при НАТО: Альянс все ще відкритий для діалогу

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг відреагував на рішення Росії щодо закриття представництва при НАТО . За його словами, попри це, Альянс залишається відкритим до діалогу з Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Столтенберга .

"Цей крок не сприяє розвитку взаємного діалогу та взаєморозуміння. Нам дуже прикро це відзначати. Однак політика НАТО залишається незмінною - ми лишаємося відкритими для діалогу, зокрема в рамках ради Росія - НАТО", - сказав генсек.

Столтенберг зазначив, що НАТО також продовжить посилювати стримання Росії та оборонні можливості.

"Ми забезпечимо наявність сил та засобів для захисту наших країн. Ми також оглянемо те, чого ми досягли для реагування на виклик від російських ядерних ракет", - додав він.