RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Столтенберг про закриття місії Росії при НАТО: Альянс все ще відкритий для діалогу

Автор: Дмитро Левицький

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг відреагував на рішення Росії щодо закриття представництва при НАТО. За його словами, попри це, Альянс залишається відкритим до діалогу з Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Столтенберга.

"Цей крок не сприяє розвитку взаємного діалогу та взаєморозуміння. Нам дуже прикро це відзначати. Однак політика НАТО залишається незмінною - ми лишаємося відкритими для діалогу, зокрема в рамках ради Росія - НАТО", - сказав генсек.

Столтенберг зазначив, що НАТО також продовжить посилювати стримання Росії та оборонні можливості.

"Ми забезпечимо наявність сил та засобів для захисту наших країн. Ми також оглянемо те, чого ми досягли для реагування на виклик від російських ядерних ракет", - додав він.

Нагадаємо, раніше у НАТО заявляли, що шкодують про рішення Росії.

А у Німеччині наголосили, що відносини між НАТО та Росією ще більше погіршилися.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОРосійська ФедераціяЄнс Столтенберг