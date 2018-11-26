Засідання Комісії Україна-НАТО відбудеться сьогодні на рівні послів

Ілюстративне фото (president.gov.ua)

На засіданні обговорюватиметься реагування на збройний напад і захоплення РФ українських кораблів

Засідання Комісії Україна-НАТО щодо ситуації в Керченській протоці відбудеться сьогодні, 26 листопада 2018 року, на рівні послів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення постійного представництва України при НАТО в Twitter.

Як зазначається, засідання Комісії Україна-НАТО відбудеться відповідно до домовленості президента України Петра Порошенка та генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга.

"За домовленістю президента і Генерального секретаря сьогодні відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів щодо реагування на збройний напад і захоплення РФ українських кораблів у Чорному морі. НАТО і Україна спільно реагуватимуть на акт агресії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко та Столтенберг сьогодні, 26 листопада, провели телефонні переговори, у ході яких домовилися про проведення вказаного засідання.

Зазначимо, РФ атакувала українські кораблі вчора, 25 листопада. Внаслідок агресії РФ захоплені три українські кораблі.