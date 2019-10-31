Столтенберг виступив в Раді

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг виступив у Верховній раді у четвер, 31 жовтня. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як заявив Столтенберг, НАТО підтримує Україну і закликає РФ припинити підтримувати бойовиків на Донбасі. За його словами, Альянс ніколи не визнає незаконну анексію Криму.

"Україна пройшла важкий шлях і ще багато, що їй треба пройти. НАТО її підтримує", - заявив він.

Нагадаємо, до цього Столтенберг провів спільну прес-конференцію з президентом України Володимиром Зеленським. Під час неї український президент заявив, що ефективні реформи є запорукою членства України в НАТО і українська влада прагне поглибити співпрацю з НАТО для зміцнення обороноздатності.

У свою чергу, генсек заявив, що мінські угоди повинні виконуватися у повній мірі всіма сторонами.

Зазначимо, раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк назвав перехід української армії на стандарти НАТО і військову освіту головними пріоритетами нового формату співпраці з Альянсом. Він заявляв, що першим пріоритетом нового формату відносин стане перехід української армії на натівські стандарти.