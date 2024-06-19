Столтенберг считает Рютте "очень сильным" кандидатом на пост генсека НАТО

В ходе беседы с представителями СМИ в Вашингтоне 18 июня на совместной пресс-конференции с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном Столтенберг отметил, что поскольку сам не выбирает преемника, то не будет делать заявлений о том, кто станет новым генсеком НАТО.

Вместе с тем он выразил мнение, что члены блока "близки к завершению" в вопросе следующего главы Альянса. На это, в частности, повлияло решение венгерского премьер-министра Виктора Орбана о поддержке кандидатуры Рютте.

"Но после сегодняшнего заявления премьер-министра Орбана, я считаю очевидным, что мы очень близки к завершению в Альянсе, когда члены Альянса изберут следующего Генерального секретаря", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что "это хорошая новость"

"Я считаю, что Марк Рютте является очень сильным кандидатом. У него большой опыт премьер-министра. Он близкий друг и коллега, и поэтому я твердо верю, что очень скоро Альянс определится с моим преемником, и это будет хорошо для всех нас , для НАТО, а также для меня", - высказался Столтенберг.