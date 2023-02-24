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Война в Украине начала перезагрузку НАТО, - Зеленский

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Пятница 24 февраля 2023 18:26
Война в Украине начала перезагрузку НАТО, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Война России против Украины начала перезагрузку Североатлантического альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции.

"Война в Украине начала перезагрузку НАТО. Так это и есть. Все проверили и поняли, что системы не усовершенствованы. Что нужно более мощные вещи", - сказал он.

Президент подчеркнул, что речь идет не только о снарядах и вооружениях. Так, большие деньги выделяются на киберпространство, информационную независимость и сферу IT.

Зеленский отметил, что сейчас идет реформирование состояния оборонной системы стран. При этом, по его мнению, это верные шаги, ведь все увидели, чего можно ожидать от РФ.

Напомним, Зеленский заявлял, что Украина сможет стать полноценным членом ЕС через два года, однако вступление в НАТО состоится уже после победы в войне.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Украина будет членом Альянса, но сейчас приоритетом является ее победа в войне против РФ.

РБК-Украина приводит ключевые заявления президента на пресс-конференции.

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