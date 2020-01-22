Столтенберг: США розмістять у Європі найбільше військ з часів "холодної війни"

США під час навчань "Захисник Європи 2020" здійснять передислокацію в Європу зі своєї території контингенту чисельністю 200 тис. військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, це стане найбільшим розгортанням американських військ в Європі з часів завершення "холодної війни".

"За кілька тижнів ми матимемо великі навчання "Захисник Європи 2020", і під час цих навчань США залучать 200 тисяч військ, що прибудуть прямо зі США до Європи. Це найбільше розгортання збройних сил США з часів завершення холодної війни. Вам може це подобатися або ні, але невірно казати, що США залишають Європу", - наголосив Столтенберг.

Він зауважив, що тісніша співпраця між ЄС і НАТО означає також тіснішу співпрацю між Європою та Північною Америкою й посилення трансатлантичних зв’язків, незважаючи на всі існуючі розбіжності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАТО допоможе країнам Балтії та Польщі в разі нападу Росії. За словами глави альянсу Йенса Столтенберга, НАТО подає Москві "сильний сигнал", коли дислокує в Польщі та країнах Балтії своїх військовослужбовців.

РБК-Україна писало, що у спільній декларації членів НАТО від 4 грудня 2019 року визначені дві загрози - це агресивна діяльність Росії та міжнародний тероризм.