У НАТО нет консенсуса об обязательной помощи Украине, - Столтенберг
Члены НАТО до сих пор не смогли прийти к консенсусу по поводу принятия обязательств по ежегодной финансовой помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
На днях генеральный секретарь НАТО призвал союзников ежегодно выделять около 40 млрд. евро в год на военную помощь Украине.
"Пока консенсуса нет по этому поводу. Но мы работаем и многие члены НАТО нас поддерживают", - заявил сегодня генсек.
Он отметил, что сейчас требуются не только кратковременные обязательства, но и долгосрочные.
"Нам нужны не краткосрочные обязательства. Это тоже нужно, но долгосрочные обязательства дадут нам больше предсказуемости и будут сигналом России", - сказал он.
Напомним, что по словам генсека, сегодня НАТО должно согласовать координацию военной помощи Украине. Заметим, что военную помощь Украине координируют США. Однако в связи с выборами президента этого года эту сферу хотят передать под контроль НАТО.
Такой шаг поможет избежать угроз, если новым президентом США станет Дональд Трамп, который отказывается предоставлять и поддерживать поставки помощи Украине.
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