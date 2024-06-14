У НАТО нет консенсуса об обязательной помощи Украине, - Столтенберг

Члены НАТО до сих пор не смогли прийти к консенсусу по поводу принятия обязательств по ежегодной финансовой помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

На днях генеральный секретарь НАТО призвал союзников ежегодно выделять около 40 млрд. евро в год на военную помощь Украине.

"Пока консенсуса нет по этому поводу. Но мы работаем и многие члены НАТО нас поддерживают", - заявил сегодня генсек.

Он отметил, что сейчас требуются не только кратковременные обязательства, но и долгосрочные.

"Нам нужны не краткосрочные обязательства. Это тоже нужно, но долгосрочные обязательства дадут нам больше предсказуемости и будут сигналом России", - сказал он.