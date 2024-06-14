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У НАТО нет консенсуса об обязательной помощи Украине, - Столтенберг

Пятница 14 июня 2024 15:49
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У НАТО нет консенсуса об обязательной помощи Украине, - Столтенберг Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Члены НАТО до сих пор не смогли прийти к консенсусу по поводу принятия обязательств по ежегодной финансовой помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

На днях генеральный секретарь НАТО призвал союзников ежегодно выделять около 40 млрд. евро в год на военную помощь Украине.

"Пока консенсуса нет по этому поводу. Но мы работаем и многие члены НАТО нас поддерживают", - заявил сегодня генсек.

Он отметил, что сейчас требуются не только кратковременные обязательства, но и долгосрочные.

"Нам нужны не краткосрочные обязательства. Это тоже нужно, но долгосрочные обязательства дадут нам больше предсказуемости и будут сигналом России", - сказал он.

Напомним, что по словам генсека, сегодня НАТО должно согласовать координацию военной помощи Украине. Заметим, что военную помощь Украине координируют США. Однако в связи с выборами президента этого года эту сферу хотят передать под контроль НАТО.

Такой шаг поможет избежать угроз, если новым президентом США станет Дональд Трамп, который отказывается предоставлять и поддерживать поставки помощи Украине.

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