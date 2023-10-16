Столтенберг рассказал Орбану о важности поддержки Украины

"В беседе с премьером Венгрии Виктором Орбаном мы обсудили ситуацию на Украине и важность нашей поддержки. В период усиления нестабильности и глобальной конкуренции мы должны продолжать крепко держаться вместе в НАТО", - заявил он.

Столтенберг также добавил, что обсудил с Орбаном вопрос о предстоящем вступлении Швеции в Альянс.

Позиция Венгрии о войне в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ситуации с агрессией Кремля против Украины занимает откровенно пророссийскую позицию. Он часто делает заявления для дискредитации Украины.

Ранее глава МИД Венгрии Сийярто призвал уйти в отставку лидеров ЕС, выступавших за санкции против РФ.

С начала полномасштабной войны Венгрия не предоставила Украине военную помощь, а также блокирует санкции ЕС против РФ. Кроме того, Будапешт продолжает торговать с Россией, а представители венгерских властей посещают Москву.

Ранее сообщалось, что в июле Евросоюз продлил санкции против России, но исключил трех человек по просьбе Венгрии.

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