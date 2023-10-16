RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Столтенберг рассказал Орбану о важности поддержки Украины

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, в ходе которых рассказал о важности поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Столтенберга в Twitter.

"В беседе с премьером Венгрии Виктором Орбаном мы обсудили ситуацию на Украине и важность нашей поддержки. В период усиления нестабильности и глобальной конкуренции мы должны продолжать крепко держаться вместе в НАТО", - заявил он. 

Столтенберг также добавил, что обсудил с Орбаном вопрос о предстоящем вступлении Швеции в Альянс.

Позиция Венгрии о войне в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ситуации с агрессией Кремля против Украины занимает откровенно пророссийскую позицию. Он часто делает заявления для дискредитации Украины.

Ранее глава МИД Венгрии Сийярто призвал уйти в отставку лидеров ЕС, выступавших за санкции против РФ.

С начала полномасштабной войны Венгрия не предоставила Украине военную помощь, а также блокирует санкции ЕС против РФ. Кроме того, Будапешт продолжает торговать с Россией, а представители венгерских властей посещают Москву.

Ранее сообщалось, что в июле Евросоюз продлил санкции против России, но исключил трех человек по просьбе Венгрии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Йенс СтолтенбергВойна России против УкраиныНАТОВиктор ОрбанВенгрия