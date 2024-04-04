Столтенберг рассказал, как НАТО будет помогать Украине с подготовкой к наступлению РФ

"Союзники сделают две вещи. Первая - нужно мобилизовать больше поддержки в ближайшие дни и недели. Это неотложные потребности. Мы должны активизировать усилия, в частности со стороны Германии и Британии. Все это должно происходить, и уже происходит сейчас. Союзники обсуждали, что можно сделать в ближайшие дни и недели. Системы ПВО, ракеты и боеприпасы - это срочно", - отметил Столтенберг.

По его словам, союзники по НАТО должны построить предполагаемую основу для предоставления долгосрочной помощи Украине, которая должна предоставляться на постоянной основе, не ограничиваясь краткосрочными целями. Столтенберг подчеркнул, что это необходимо сделать срочно.

"Мы согласились вчера начать планировать, и было поручено разработать предложения по этой структуре, которая позволит нам обеспечить большую прозрачность и предсказуемость. Также эта структура должна базироваться на финансовых обязательствах. Мы согласовали основе вопроса, но я не буду вдаваться в подробности. Консультации продолжатся, чтобы прийти к определенным решениям", - добавил генсек НАТО.