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Світова смертність від коронавірусу становить 2-3%

Четвер 16 липня 2020 17:17
Світова смертність від коронавірусу становить 2-3%
Фото: Ярно Хабіхт (РБК-Україна)
Автор: Лера Полищук

Дані про смертність від COVID-19 змінюються у ході розвитку пандемії

Смертність від коронавіруса у світі за різними даними становить 2-3%. Однак дані про летальні випадки у світі змінюються в процесі розвитку пандемії.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна голова представництва Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні доктор Ярно Хабіхт.

Він також зазначив, що перш, ніж говорити про статистику смертності у світі необхідно, щоб країни правильно повідомляли про летальні випадки, а також всі хворі були як слід діагностовані.

Він також додав, що одним із завдань ВООЗ є забезпечення всіх міністерств охорони здоров'я і органів, що займаються статистикою, однаковим підрахунком.

Нагадаємо, у ВООЗ пояснили зростання захворюваності коронавірусом в Україні.

Крім того, рівень смертності від коронавірусу в Україні коливається від 2,7% до 2,9%.

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