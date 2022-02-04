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Столтенберг - Путіну і Сі Цзіньпіну: НАТО ніколи не примушувало країни вступати в Альянс

Автор: Дмитрий Кузнецов

Генсек НАТО Йнес Столтенберг відповів президенту РФ Володимиру Путіну і главі Китаю Сі Цзіньпіну щодо розширення НАТО. Він підкреслив, що у кожної країни є суверенне право вибирати власний шлях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-аккаунт прессекретаря НАТО Оани Лунгеску.

"Мова йде не про розширення НАТО, а про повагу права кожної вільної нації вибирати свій власний шлях", - навела Лунгеску відповідь Столтенберга Путіну і Сі Цзіньпіну.

Генсек НАТО підкреслив, що Альянс ніколи не примушував будь-яку країну вступати до своїх лав. За його словами, розширення блоку поширило свободу і демократію.

Нагадаємо, сьогодні в Пекіні пройшла зустріч Путіна і Сі Цзіньпіня. За її підсумками лідери РФ і Китаю виступили із заявою, в тому числі по НАТО і "гарантіям безпеки" в Європі.

Детальніше про домовленості Путіна і Сі Цзіньпіня - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ПутінНАТОСи Цзиньпинь