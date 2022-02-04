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Нові "гарантії безпеки", заклики до США і НАТО: про що говорили Путін і Сі Цзіньпін

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Пекін, П'ятниця 04 лютого 2022 12:53
Нові "гарантії безпеки", заклики до США і НАТО: про що говорили Путін і Сі Цзіньпін Фото: Володимир Путін і Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Президент Російської Федерації Володимир Путін і глава Китаю Сі Цзіньпін 4 лютого провели переговори в Пекіні, після яких виступили із заявою. Зокрема, РФ і Китай пропонують світу узгодити нові "гарантії безпеки", цього разу в космосі. Також в заяві Путін і Сі Цзіньпін згадують позицію по НАТО, "гарантії безпеки" в Європі і виступають із закликом до США.

Детальніше про те, про що домовилися Путін і Сі Цзіньпін - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Загрози безпеці та важливість демократії

Росія та Китай у спільній заяві вказують на глобальні виклики та загрози у світі, зокрема у сфері міжнародної та регіональної безпеки.

Так, вони заявляють, що"деякі сили, що представляють меншість на світовій арені, продовжують відстоювати односторонні підходи до вирішення міжнародних проблем і вдаватися до силової політики, практикують втручання у внутрішні справи інших держав". У цьому контексті РФ і Китай звертаються до всіх держав із закликом в інтересах загального благополуччя зміцнювати діалог і поважати права народів на самостійний вибір шляху розвитку своїх країн.

У заяві РФ і Китай також заявляють, що демократія є загальнолюдською цінністю і не будується за трафаретами, а держава і її народ має право вибирати такі форми і методи реалізації демократії, які відповідають її специфіці.

"Росія і Китай гарантують своїм народам право відповідно до закону брати участь різними методами і в різних формах в управлінні державою і суспільним життям", - йдеться в заяві.

Також у заяві йдеться, що спроби окремих держав нав'язувати іншим країнам свої "демократичні стандарти" становлять серйозну загрозу глобальному і регіональному миру і стабільності, підривають стійкість світопорядку.

Тайвань і коронавірус

У заяві йдеться і про ситуацію з коронавірусом, проблема походження якого, на їхню думку, лежить в науковій площині.

"Дослідження з даної теми повинні спиратися на глобальні знання, для цього необхідно налагодити співпрацю між вченими всього світу. Сторони виступають проти політизації цієї проблематики", - йдеться в заяві.

Також РФ і Китай закликають країни до співпраці і висловлюють стурбованість викликами у сфері міжнародної безпеки і стверджують, що долі народів усіх країн взаємопов'язані.

"Жодна держава не може і не повинна забезпечувати свою безпеку у відриві від безпеки всього світу і за рахунок безпеки інших держав", - зазначено в заяві.

Разом з тим, РФ і Китай виступають проти втручання зовнішніх сил у свої внутрішні справи. РФ зокрема, заявляє, що" Тайвань є невід'ємною частиною Китаю" і виступає проти його незалежності.

Ядерна зброя

РФ і Китай виступають проти розширення НАТО і "формування в Азіатсько-тихоокеанському регіоні закритих блокових структур і протиборчих таборів". При цьому, в заяві вітається позиція ядерних держав про запобігання ядерної війни і недопущення гонки озброєнь.

Вони також вважають договір про нерозповсюдження ядерної зброї "наріжним каменем системи міжнародного роззброєння". А ось створенням США, Великобританією і Австралією (AUKUS) тристороннього партнерства у сфері безпеки Росія і Китай стурбовані, зокрема, їх рішенням почати співпрацю в області атомних підводних човнів.

США, НАТО, "гарантії безпеки" в Європі і космосі

"Сторони закликають США позитивно відреагувати на російську ініціативу і відмовитися від планів розміщення ракет середньої і меншої дальності наземного базування в АТР і Європі", - йдеться в заяві.

Також вказується, що "Китай ставиться з розумінням" і підтримує висунуті Росією пропозиції щодо "гарантій безпеки" в Європі.

Крім того, Росія і Китаю заявили про необхідність переговорів про формування документа на основі російсько-китайського проекту договору про запобігання розміщення зброї в космосі, застосування сили щодо космічних об'єктів, "який надавав би фундаментальні і надійні гарантії запобігання гонки озброєнь і вепонізації космосу".

Також у заяві засуджується і біологічна зброя. У цьому конктексті Путін і Сі Цзіньпін вважають, що військово-біологічна діяльність США і їх союзників "представляє серйозну загрозу для національної безпеки Росії і Китаю".

Згадується в заяві і хімічна зброя, ліквідацію якої, на думку РФ і Китаю, повинні прискорити США.

ООН

Китай і Росія заявляють, що ООН належить центральна координуюча роль в міжнародних справах, а вони мають намір відстоювати непорушність підсумків Другої світової війни і захищати авторитет ООН, а також "протистояти спробам заперечення, спотворення і фальсифікації історії Другої світової війни".

Крім того, РФ і Китай пропонують сформувати між світовими державами новий тип відносин на основі поваги і мирного співіснування.

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