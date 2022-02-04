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Столтенберг - Путину и Си Цзиньпину: НАТО никогда не принуждало страны вступать в Альянс

Автор: Дмитрий Кузнецов

Генсек НАТО Йнес Столтенберг ответил президенту РФ Владимиру Путину и главе Китая Си Цзиньпину относительно расширения НАТО. Он подчеркнул, что у каждой страны есть суверенное право выбирать собственный путь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску.

"Речь идет не о расширении НАТО, а об уважении права каждой свободной нации выбирать свой собственный путь", - привела Лунгеску ответ Столтенберга Путину и Си Цзиньпину.

Генсек НАТО подчеркнул, что Альянс никогда не принуждал какую-либо страну вступать в свои ряды. По его словам, расширение блока распространило свободу и демократию.

Напомним, сегодня в Пекине прошла встреча Путина и Си Цзиньпиня. По ее итогам лидеры РФ и Китая выступили с заявлением, в том числе по НАТО и "гарантиям безопасности" в Европе.

Подробнее о договоренностях Путина и Си Цзиньпиня - в материале РБК-Украина.

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Владимир ПутинНАТОСи Цзиньпинь