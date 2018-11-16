У Держдепі відреагували на заяву Трампа про вихід з ракетного договору

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В США стверджують, що РФ довгий час порушувала умови договору

Заступник Держсекретаря США Андреа Томпсон заявила, що заява президента США Дональда Трампа про намір вийти з договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД) була "попереджувальним пострілом" у бік РФ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Times.

Вона пояснила, що зараз співробітники Пентагону, Держдепу і розвідувальних відомств США проводять зустрічі з європейськими союзниками США, готуючи їх до виходу країни з РСМД.

"Тепер м'яч на їхній половині поля. Ми промовляємо такі кроки, щоб переконатися у відсутності нерозуміння серед союзників, коли президент прийме рішення", - сказала Томпсон.

Вона зазначила, що РФ довгий час порушувала умови договору, і разом з тим не бажає визнати це.

Зазначимо, договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був підписаний 8 грудня 1987 року в ході радянсько-американської зустрічі на вищому рівні у Вашингтоні. Договір набрав чинності 1 червня 1988 року.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп доручив підготувати доповідь про порушення Росією договору про РСМД. До цього він заявив, що Сполучені Штати мають намір вийти з договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД), тому що Російська Федерація порушує його і не надає звітів.