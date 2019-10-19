Столтенберг вітає припинення вогню в Сирії

Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав домовленість Туреччини і США про призупинення турецької операції в Сирії кроком вперед у вирішенні конфлікту. Про це він заявив на прес-конференції з держсекретарем США Майклом Помпео, який прибулив з Анкари в Брюссель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАТО.

Столтенберг сподівається на деэскалацию ситуауии в Сирії.

"Я вітаю, що дві країни НАТО домовилися про просування вперед. Ми всі розуміємо, що ситуація на північному сході Сирії крихка і складна. Я вірю, що ця заява допоможе деескалації ситуації і поліпшенню обстановки на місці", - сказав генсек.

Він підтвердив, що питання про ситуацію в Сирії буде обговорюватися 24-25 жовтня на зустрічі міністрів оборони НАТО.

Нагадаємо, 17 жовтня Туреччина припинила військову операцію в Сирії на 120 годин, щоб дозволити курдам вивести війська з "безпечної зони". Таке рішення було прийнято після зустрічі президента Туреччини Реджепа Ердогана і віце-президента США Майка Пенси.

18 жовтня ЗМІ повідомили, що у Сирії почалися обстріли після оголошення перемир'я. Вранці зафіксували кулеметні обстріл з турецького прикордонного міста Джейланпинар в бік сирійської Рас-ель-Айн, а також був помічений стовп диму в одній з частин міста.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що на даний момент в Сирії припинені дії, а інформація про продовження обстрілу є дезінформацією.

Прес-секретар Білого дому Стефані Грішем заявила, що реалізація угоди про припинення вогню на кордоні Сирії і Туреччини займе деякий час.