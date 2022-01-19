"Ще ніхто не давав Путіну в ніс": сенатори США закликали Байдена до санкцій проти РФ

Американські сенатори, які нещодавно відвідали Україну з робочим візитом, закликали НАТО, Адміністрацію президента Джо Байдена і своїх колег-демократів зробити рішучі дії для протидії явній загрозі президента РФ Володимира Путіна вторгнутися в Україну. Зокрема, вони закликали негайно ввести санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News .

"Поки ще ніхто не дав Володимиру Путіну по носі. Я думаю, що альянс, наші друзі в НАТО і двопартійна більшість готові надати допомогу Україні в тому, щоб переконатися, що якщо це (вторгнення, - ред.) відбудеться, то Володимир Путін отримає по носі", - заявив сенатор Роджер Вікер.

Законодавці взяли жорсткий тон у своїх закликах до адміністрації ввести санкції проти російського газопроводу" Північний потік-2 " і надати Україні оборонну військову допомогу напередодні будь-якого російського вторгнення.

Однак сенатори як і раніше розходяться в думці, чи слід вводити санкції проти газопроводу як попередження Путіну зараз або після того, як вторгнення в Україну буде здійснено.