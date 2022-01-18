У країнах НАТО різні погляди на постачання озброєнь Україні, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про різні позиції країн Альянсу з питання постачання озброєнь Україні. При цьому він відзначив підтримку українських військових з боку блоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на з аяву Столтенберга в ході пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

За словами Столтенберга, в НАТО є країни, готові поставити озброєння Україні. Однак деякі учасники альянсу виступають проти цього.

Генсек додав, що НАТО підтримує Україну як політично, так і у військовому відношенні, підтримуючи оборонні інститути країни. Як приклад він навів навчання українських військових і поліпшення можливостей військово-морського флоту.

Канцлер Німеччини своєю чергою заявив, що Берлін не постачатиме озброєння Україні. За його словами, це стара політика німецького уряду і міняти її поки не збираються.