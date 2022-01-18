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У країнах НАТО різні погляди на постачання озброєнь Україні, - Столтенберг

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Брюссель, Вівторок 18 січня 2022 19:48
У країнах НАТО різні погляди на постачання озброєнь Україні, - Столтенберг Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про різні позиції країн Альянсу з питання постачання озброєнь Україні. При цьому він відзначив підтримку українських військових з боку блоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Столтенберга в ході пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

За словами Столтенберга, в НАТО є країни, готові поставити озброєння Україні. Однак деякі учасники альянсу виступають проти цього.

Генсек додав, що НАТО підтримує Україну як політично, так і у військовому відношенні, підтримуючи оборонні інститути країни. Як приклад він навів навчання українських військових і поліпшення можливостей військово-морського флоту.

Канцлер Німеччини своєю чергою заявив, що Берлін не постачатиме озброєння Україні. За його словами, це стара політика німецького уряду і міняти її поки не збираються.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що канадський уряд прийме рішення з питання постачання озброєнь Україні.

Зазначимо, в ніч на 18 січня Британія транспортними літаками C-17 перекинула легкі протитанкові озброєння в Україну на тлі все більш загрозливої поведінки Росії.

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НАТО Україна Єнс Столтенберг
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