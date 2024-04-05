Столтенберг объяснил инициативу о фонде НАТО на 100 млрд долларов для Украины

Такое объяснение инициативы относительно фонда НАТО он привел на фоне обеспокоенности, что некоторые крупные страны-члены Североатлантического блока отстают в оказании Украине помощи, которая продолжает отражать широкомасштабную военную агрессию со стороны РФ.

"Одна из причин, почему я хочу более сильной структуры НАТО вокруг поддержки, состоит в том, чтобы обеспечить справедливое распределение бремени", - сказал Столтенберг в интервью на Bloomberg TV.

Генсек НАТО добавил, что это "облегчает привлечение всех союзников, а также Соединенных Штатов".

Фонд НАТО для Украины

Недавно западные СМИ сообщили о планах НАТО создать фонд около 100 миллиардов долларов, рассчитанный на 5 лет. Старт должны согласовать лидеры стран-членов альянса в июле.

На встрече министров иностранных дел государств НАТО в Брюсселе на этой неделе некоторые политики уже озвучивали опасения о способности фонда привлечь значительное финансирование.

По данным Bloomberg, способ финансирования фонда, вероятно, будет базироваться на валовом внутреннем продукте каждой страны. Такой метод, по мнению многих чиновников, поможет решить проблему справедливого распределения по вкладам.

Так, например, Франция уступает Германии и скандинавским странам в оказании Украине помощи как в относительном, так и в абсолютном выражении. По словам высокопоставленного представителя, Париж был одним из союзников по НАТО, выразивших скептицизм относительно плана по фонду.

Увеличение роли НАТО

Североатлантический альянс кроме создания фонда также стремится взять на себя большую ответственность за координацию поставок вооружения в Украину, которыми до сих пор руководила Контактная группа по обороне Украины под руководством США (формат "Рамштайн"). Как пишут западные СМИ, такой шаг может оградить структуру от политической нестабильности в США, особенно в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах, а также изменит роль НАТО в контексте войны РФ против Украины.