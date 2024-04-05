Столтенберг пояснив ініціативу щодо фонду НАТО на 100 млрд доларів для України

Таке пояснення ініціативи щодо фонду НАТО він навів на тлі стурбованості, що деякі великі країни-члени Північно-атлантичного блоку відстають у наданні Україні допомоги, яка продовжує відбивати широкомасштабну військову агресію з боку РФ.

"Одна з причин, чому я хочу міцнішої структури НАТО навколо підтримки, полягає в тому, щоб забезпечити справедливий розподіл тягаря", - сказав Столтенберг в інтерв'ю на Bloomberg TV.

Генсек НАТО додав, що це "полегшує залучення всіх союзників, а також Сполучених Штатів".

Фонд НАТО для України

Нещодавно західні ЗМІ повідомили про плани НАТО створити фонд на близько 100 мільярдів доларів, розрахований на 5 років. Старт мають погодити лідери країн-членів альянсу у липні.

На зустрічі міністрів закордонних справ держав НАТО у Брюсселі цього тижня деякі політики вже озвучували побоювання щодо здатності фонду залучити значне фінансування.

За даними Bloomberg, спосіб фінансування фонду, ймовірно, базуватиметься на валовому внутрішньому продукті кожної країни. Такий метод, на думку багатьох чиновників, допоможе вирішити проблему справедливого розподілу по внесках.

Так, наприклад, Франція, поступається Німеччині та скандинавським країнам у наданні Україні допомоги як у відносному, так і в абсолютному вираженні. За словами високопоставленого представника, Париж був одним із союзників по НАТО, які висловили скептицизм щодо плану стосовно фонду.

Збільшення ролі НАТО

Північно-атлантичний альянс, окрім створення фонду, також прагне взяти на себе більшу відповідальність за координацію поставок озброєння в Україну, якими досі керувала Контактна група з оборони України під керівництвом США (формат "Рамштайн"). Як пишуть західні ЗМІ, такий крок може захистити структуру від політичної нестабільності в США, особливо у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах, а також це змінить роль НАТО у контексті війни РФ проти України.