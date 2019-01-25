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Столтенберг очікує приєднання Північної Македонії до НАТО

Новини » Політика    25.01.2019 - 16:30
Столтенберг очікує приєднання Північної Македонії до НАТО
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Генсек підтримав рішення парламенту Греції про перейменування Македонії

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що чекає, коли Республіка Північна Македонія вступить у НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter генсека.

"Я вітаю сьогоднішню ратифікацію в грецькому парламенті Преспанського договору - це важливий внесок у стабільність і процвітання всього регіону. Я з нетерпінням чекаю, коли у майбутньому Республіка Північна Македонія вступить у НАТО", - написав він.

Столтенберг очікує приєднання Північної Македонії до НАТО

Нагадаємо, сьогодні парламент Греції під час засідання ратифікував угоду про зміну назви Македонії. Рішення підтримали 153 депутатів, тоді як проти висловилися 146 депутатів.

До цього 11 січня парламент Македонії ухвалив поправки до конституції, необхідні для перейменування країни. Заключним кроком на шляху реалізації угоди мало було стати його схвалення грецьким парламентом.

У той же час прокуратура міста Скоп'є почала попереднє слідство проти глави Македонії Джорге Іванова через його відмову підписати закон про мови і договір з Грецією про зміну назви країни.

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