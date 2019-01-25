Столтенберг очікує приєднання Північної Македонії до НАТО

Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Генсек підтримав рішення парламенту Греції про перейменування Македонії

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що чекає, коли Республіка Північна Македонія вступить у НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter генсека.

"Я вітаю сьогоднішню ратифікацію в грецькому парламенті Преспанського договору - це важливий внесок у стабільність і процвітання всього регіону. Я з нетерпінням чекаю, коли у майбутньому Республіка Північна Македонія вступить у НАТО", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні парламент Греції під час засідання ратифікував угоду про зміну назви Македонії. Рішення підтримали 153 депутатів, тоді як проти висловилися 146 депутатів.

До цього 11 січня п арламент Македонії ухвалив поправки до конституції, необхідні для перейменування країни. Заключним кроком на шляху реалізації угоди мало було стати його схвалення грецьким парламентом.

У той же час прокуратура міста Скоп'є почала попереднє слідство проти глави Македонії Джорге Іванова через його відмову підписати закон про мови і договір з Грецією про зміну назви країни.