ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Столтенберг відповів на питання про виключення Туреччини з НАТО

Новини » Суспільство    18.07.2019 - 06:11
Столтенберг відповів на питання про виключення Туреччини з НАТО
Фото: Єнс Столтенберг (nato.int)

За словами генсека Альянсу, ніхто з країн НАТО не торкався питання щодо Туреччини після закупівлі російських ППО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, обговорюючи питання покупки Туреччиною російських ракетних систем C-400, пояснив подальшу співпрацю Альянсу з Анкарою після цього кроку. Як передає РБК-Україна, про це генсек сказав на Аспенському форумі безпеки, трансляція якого велася в YouTube.

За словами Столтенберга, жодна з країн-членів НАТО не порушувала питання про виключення Туреччини. Хоча зазначив, що російські системи неможливо інтегрувати в єдину систему ППО НАТО.

"Туреччина є важливим членом НАТО, і ніхто з союзників ніколи не торкався цього питання, тому що ми всі розуміємо, що залежимо один від одного", - підкреслив Столтенберг.

Генсек додав, що Туреччина залишається частиною протиповітряної оборони Альянсу з точки зору інших можливостей - у країни є літаки і радіолокаційні станції.

Нагадаємо, США виключили Туреччини з програми з надання винищувачів F-35 після покупки Анкарою російських зенітно-ракетних систем С-400. Білий дім заявив, що F-35 не зможуть співіснувати разом з ракетними комплексами, оскільки російські ЗРК будуть збирати розвідувальні дані про американських літаках.

Крім того, раніше в НАТО висловлювали стурбованість через можливі наслідки покупки Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

 

США відмовили Туреччині у продажу винищувачів F-35 після покупки російських C-400 У НАТО призначили нового заступника генсека
Новини України НАТОТурцияЗРК
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся