Україна та США провели тренування в Чорному морі

Фото: військовий корабель (mil.gov.ua)

У Чорному морі катерна тактична група із залученням морської авіації ВМС ЗСУ провели спільні тренування з американським есмінцем і кораблем забезпечення. Всі елементи навчання були сплановані та відпрацьовані відповідно до стандартів і процедур НАТО.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, метою тренування було забезпечення безпеки в Чорному морі та сумісності екіпажів кораблів ВМС України та ВМС США для виконання спільних морських операцій у складі багатонаціональних тактичних груп.

Зазначається, що під час тренувань були відпрацьовані елементи тактичного маневрування, тренування за сигналовиробництвом відповідно до міжнародної системи сигналів, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства.

За словами командира ракетного есмінця ВМС США Томаса Ралстона, у результаті двосторонніх тренувань вдалося зміцнити партнерство між США та Україною.

"Взаємодія та двосторонні навчання з нашими партнерами проводяться для підтримки регіонального співробітництва та забезпечення морської безпеки. Я з нетерпінням чекаю майбутніх можливостей спільних тренувань з українським флотом", - сказав він.

Фото: військові корабелі (mil.gov.ua)

Нагадаємо, есмінець Військово-морських сил США USS Porter ввечері 28 січня увійшов у води Чорного моря.

Крім того, у Чорне море зайшов танкер USNS Laramie.