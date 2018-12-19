У НАТО пообіцяли Україні політичну та практичну підтримку

Фото: Україна-НАТО (nato.int)

В альянсі очікують від України продовження реформ для боротьби з корупцією і посилення демократії

Під час засідання комісії Україна-НАТО в Брюсселі посли альянсу похвалили Україну за прогрес у реформах, від яких залежить продовження надання підтримки країні. Про це повідомило джерело в НАТО, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

"Посли НАТО похвалили віце-прем'єр-міністра України (Іванну Климпуш-Цинцадзе, - ред.) за прогрес у реформах і закликали Київ не зупинятися на цьому шляху. Вони дали зрозуміти, що поки Україна продовжує реформи для боротьби з корупцією і посилення демократії, країна може розраховувати на продовження сильної політичної і практичної підтримки НАТО", - повідомив співрозмовник агентства.

Водночас віце-прем'єр Климпуш-Цинцадзе розповіла, що перше, чого в альянсі чекають від України - створення антикорупційного суду і зараз триває відбір суддів, результатів якого слід очікувати в лютому, а запуску суду - навесні.

"Антикорупційні заходи перебувають під прицільною увагою наших партнерів. Від України очікують, що, незважаючи на проведення виборів, процес реформ не буде відкладатися", - додала вона.

Нагадаємо, у Брюсселі 18 грудня відбулося засідання комісії Україна-НАТО за участю віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе.