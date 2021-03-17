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Через Росію: в НАТО пояснили нарощування присутності в Чорному морі

Новость на русском → Грузія, Середа 17 березня 2021 17:24
Через Росію: в НАТО пояснили нарощування присутності в Чорному морі Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

НАТО нарощує присутність в Чорному морі через активності Росії. В альянсі стурбовані її активністю.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг під час візиту в Грузію.

Він також відзначив підтримку територіальної цілісності Грузії і закликав Росію вивести війська з Абхазії і Південної Осетії.

"Спокій і безпеку Чорного моря дуже важливі для НАТО, і для Грузії. Ми стурбовані нарощуванням військових сил Росії в регіоні. Тому зараз працюємо над зміцненням нашої присутності в регіоні Чорного моря", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, раніше він заявив, що з боку Росії або Китаю немає загроз для країн-членів НАТО. І це є заслугою організації.

Також повідомлялося, що 10 березня літаки чотирьох країн НАТО провели тренування зі взаємодії в бойових умовах над Чорним морем. Французькі винищувачі імітували напад на групу тральщиків, які слідували в Одесу, а три румунських винищувачі захищали кораблі від умовних супротивників.

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