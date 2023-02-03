Bloomberg стало известно, когда Турция может одобрить заявку Финляндии на вступление в НАТО
Турция близка к решению утвердить вступление Финляндии в НАТО. Это может быть сделано до того, как парламент Турции уйдет на каникулы в середине марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган близок к выводу, что шагов Финляндии для решения проблем безопасности было достаточно, чтобы законодатели ратифицировали членство страны в НАТО", - говорится в материале.
Bloomberg отмечает, что ратификация может быть сделана до того, как парламент Турции уйдет на каникулы в середине марта накануне выборов, намеченных на май.
Возможный шаг Турции - демонстрация поддержки Эрдоганом расширения альянса НАТО, включающего 30 стран, хотя статус Швеции остается неопределенным. Швеция настаивала на присоединении к альянсу с Финляндией с тех пор, как Россия напала на Украину почти год назад, но Эрдоган заблокировал это предложение.
Отношения между Турцией и Швецией ухудшились в последние недели после того, как протестующие в Стокгольме продемонстрировали перевернутое изображение Эрдогана, а ультраправый активист сжег копию Корана. Правительство Швеции на этой неделе предложило новый закон о запрете деятельности, который поддерживает террористические организации.
Турция и Венгрия единственные страны НАТО, еще не ратифицировавшие заявки Швеции и Финляндии.
Напомним, что Турция может пойти на рассмотрение заявки Финляндии о вступлении в НАТО отдельно от Швеции. Но официального решения пока нет.
Финляндия все еще хочет вступить в НАТО вместе со Швецией, несмотря на заявление турецкой стороны, что заявку Хельсинки могут рассмотреть быстрее.
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