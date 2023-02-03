ua ru
Пт, 03 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Bloomberg стало известно, когда Турция может одобрить заявку Финляндии на вступление в НАТО

Новина українською →
Пятница 03 февраля 2023 17:34
Bloomberg стало известно, когда Турция может одобрить заявку Финляндии на вступление в НАТО Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Турция близка к решению утвердить вступление Финляндии в НАТО. Это может быть сделано до того, как парламент Турции уйдет на каникулы в середине марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган близок к выводу, что шагов Финляндии для решения проблем безопасности было достаточно, чтобы законодатели ратифицировали членство страны в НАТО", - говорится в материале.

Bloomberg отмечает, что ратификация может быть сделана до того, как парламент Турции уйдет на каникулы в середине марта накануне выборов, намеченных на май.

Возможный шаг Турции - демонстрация поддержки Эрдоганом расширения альянса НАТО, включающего 30 стран, хотя статус Швеции остается неопределенным. Швеция настаивала на присоединении к альянсу с Финляндией с тех пор, как Россия напала на Украину почти год назад, но Эрдоган заблокировал это предложение.

Отношения между Турцией и Швецией ухудшились в последние недели после того, как протестующие в Стокгольме продемонстрировали перевернутое изображение Эрдогана, а ультраправый активист сжег копию Корана. Правительство Швеции на этой неделе предложило новый закон о запрете деятельности, который поддерживает террористические организации.

Турция и Венгрия единственные страны НАТО, еще не ратифицировавшие заявки Швеции и Финляндии.

Напомним, что Турция может пойти на рассмотрение заявки Финляндии о вступлении в НАТО отдельно от Швеции. Но официального решения пока нет.

Финляндия все еще хочет вступить в НАТО вместе со Швецией, несмотря на заявление турецкой стороны, что заявку Хельсинки могут рассмотреть быстрее.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Турция Финляндия Реджеп Тайип Эрдоган
NEWS
Оценят кандидата? Чего ждать от сегодняшнего саммита Украина-ЕС
Оценят кандидата? Чего ждать от сегодняшнего саммита Украина-ЕС
DAILY
Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина