В НАТО пока не договорились о координации военных поставок Украине, но есть прогресс

Министры иностранных дел стран НАТО пока не приняли окончательного решения о передаче Альянсу координирующей роли в поставках военной помощи Украине. Но есть существенный прогресс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Сегодня не было принято никаких окончательных решений, но мы добились значительного прогресса по трем вопросам. Во-первых, в планах НАТО играть более активную координирующую роль в предоставлении оборудования и обучении", - отметил генсек по итогам неформальной встречи глав МИД стран НАТО в Праге. Он напомнил, что практически 99 процентов всей военной помощи Украине исходит от стран-членов Альянса. Поэтому логично, чтобы НАТО играло более активную роль в координации.