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В НАТО пока не договорились о координации военных поставок Украине, но есть прогресс

Прага, Пятница 31 мая 2024 15:41
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В НАТО пока не договорились о координации военных поставок Украине, но есть прогресс Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министры иностранных дел стран НАТО пока не приняли окончательного решения о передаче Альянсу координирующей роли в поставках военной помощи Украине. Но есть существенный прогресс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Сегодня не было принято никаких окончательных решений, но мы добились значительного прогресса по трем вопросам. Во-первых, в планах НАТО играть более активную координирующую роль в предоставлении оборудования и обучении", - отметил генсек по итогам неформальной встречи глав МИД стран НАТО в Праге.

Он напомнил, что практически 99 процентов всей военной помощи Украине исходит от стран-членов Альянса. Поэтому логично, чтобы НАТО играло более активную роль в координации.

"Рамштайн" хотят передать под контроль НАТО

Напомним, в начале апреля Politico сообщило о том, что Контактную группу по обороне Украины (формат "Рамштайн") хотят передать под контроль Североатлантического альянса.

Сейчас формат возглавляют США, что создает определенную угрозу для его дальнейшей работы из-за предстоящих президентских выборов в стране. Победу может одержать бывший президент США Дональд Трамп, который не поддерживает военную помощь Украине.

Решение о передаче "Рамштайна" под контроль НАТО могут принять на саммите в Вашингтоне, который пройдет в начале июля.

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