Столтенберг: НАТО займається проблемою Азовського моря

Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

Столтенберг зазначив важливість вільного руху на Азовському морі

Ситуація в Азовському морі є причиною тривоги для НАТО, яке тримає цю проблему в своєму полі зору. Про це повідомив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг в Брюсселі, передає РБК-Україна з посиланням на "Крим-Реалії".

"Дії Росії на Азовському морі - це частина її моделі поведінки, яку ми бачимо на протязі тривалого часу, починаючи з незаконної анексії Криму, нового мосту і, звичайно, її дестабілізуючої активності на Донбасі. Україна повинна мати вільні морські канали повідомлення, що, звичайно, важливо і для кораблів країн НАТО мають торговельні відносини з Україною. Це проблема, якою ми займаємося", - сказав Столтенберг.

Раніше Столтенберг провів у натовської штаб-квартирі консультації щодо ситуації на Азовському морі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Генсек НАТО зазначив, що в ході консультації він підтвердив підтримку НАТО суверенітету і територіальної цілісності України і, зокрема, важливість вільного руху на Азовському морі.

"Ми підкреслюємо, що Росія повинна поважати свої міжнародні зобов'язання, включаючи свободу судноплавства на Азові", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні в Європарламенті заявила, Європейський союз буде продовжувати тиск на Росію для поваги до міжнародних законів і конвенцій. За її словами, Чорне море належить Європі, не хоче бачити нового військового нагнітання по сусідству, тому Євросоюз буде далі тиснути на Росію, щоб змусити її повернутися до поваги міжнародного права.

Крім того, тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Каміан раніше повідомив, що санкції у відношенні Росії залишаться в силі до тих пір, поки вона не поверне Україні повний контроль над Кримом. Зокрема, США рішуче виступають за підтримку суверенітету, незалежності, єдності і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.