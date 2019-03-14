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Столтенберг: у НАТО немає спільної позиції по "Північному потоку-2"

Новини » Політика    14.03.2019 - 15:17
Столтенберг: у НАТО немає спільної позиції по "Північному потоку-2"
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Думки союзників Альянсу з будівництва газопроводу різняться

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що в Альянсу немає спільної позиції щодо проекту "Північний потік - 2", так як думки союзників альянсу з будівництва газопроводу різняться. Про це йдеться в річному звіті Альянсу за 2018 рік.

Раніше Європарламент схвалив резолюцію, в якій йдеться про необхідність згорнути здійснення проекту будівництва газопроводу "Північний потік - 2".

Крім того, в документі йдеться, що "ЄС потрібно продемонструвати стійку внутрішню солідарність, коли справа стосується її енергетичної безпеки. Сильна залежність ЄС від викопного палива підриває вироблення збалансованого, послідовного і заснованого на європейських цінностях підходу щодо Росії".

РБК-Україна писало, що влада США готуються ввести санкції стосовно компаній, що займаються "Північним потоком-2".

Раніше повідомлялося, що ПАТ "Газпром" заявив, що газопровід "Північний потік-2" побудований на одну третину. Загальна протяжність покладених на дно Балтійського моря труб газопроводу зараз становить 818 км.

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