НАТО не планує участь у миротворчій місії в Сирії

Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

У НАТО обговорять пропозицію Німеччини про створення "міжнародної безпечної зони"

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Альянс не братиме участь у миротворчій кампанії в північно-східному регіоні Сирії, де створена "безпечна зона". Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu.

За словами Столтенберга, НАТО не отримувало закликів взяти участь в кампанії по створенню "безпечної зони" в Сирії.

"Не було жодного заклику до місії НАТО на північному сході Сирії. Я твердо вірю, що нам потрібні зусилля з підтримки політичного процесу, міцне політичне рішення, і тому НАТО також рішуче підтримує зусилля ООН з пошуку політичного вирішення кризи в Сирії", - сказав він.

При цьому Столтенберг зазначив, що НАТО планує обговорити пропозицію Німеччини про створення "міжнародної зони безпеки" в Сирії.

"Я думаю, що це позитивно, що у союзників по НАТО і в даному випадку у Німеччині є пропозиції, є ідеї про те, як ми можемо рухатися вперед, як ми можемо створити умови для міцного і політичного рішення", - сказав генсек Альянсу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що США підтримали план Німеччини з Сирії за створення "міжнародної безпечно зони". При цьому, США не планує приєднуватися до європейських силам.