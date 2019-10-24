В Європарламенті закликають ввести санкції проти Туреччини

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Депутати засудили військове вторгнення Туреччини в північно-східну Сирію

В Європейському парламенті рішуче засудили військову операцію Туреччини на північному-сході Сирії та закликали Анкару вивести свої війська з території арабської республіки. Про це йдеться в резолюції, розміщеній на сайті Європарламенту.

Як йдеться у прийнятій сьогодні, 24 жовтня, резолюції, депутати Європарламенту попереджають Анкару, що військова інтервенція на північному сходу Сирії є серйозним порушенням міжнародного права, а також підриває стабільність та безпеку в регіоні.

Зазначається, що європейські депутати відкинули плани Туреччини щодо створення "безпечної зони" вздовж сирійського кордону та висловили занепокоєння з приводу угоди між Вашингтоном та Анкарою про тимчасове припинення вогню, яка, на їх думку, може легімітизувати турецьку окупацію території Сирії.

Крім того, депутати закликали Раду Європи запровадити цілеспрямовані санкції та заборону віз щодо турецьких чиновників, відповідальних за порушення прав людини на території Сирії, а також розглянути прийняття цільових економічних заходів проти Туреччини.

Також в Європарламенті запропонували призупинити торговельні преференції в угоді про сільськогосподарську продукцію, а в крайньому випадку - припинити митний союз між Євросоюзом та Анкарою.

Нагадаємо, у середу, 23 жовтня, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп доручив Міністерству фінансів скасувати санкції, які 14 жовтня були введені проти Туреччини за вторгнення в Сирію. За словами Трампа, антитурецькі санкції будуть зняті, якщо не станеться "чогось, чим США будуть незадоволені".