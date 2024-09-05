Столтенберг о Курской операции: Украина добилась "многого"

"Они добились многого. Им удалось взять под контроль российскую территорию, нанести потери российским войскам и продемонстрировать свою способность действовать", - подчеркнул Столтенберг, комментируя операцию ВСУ в Курской области.

Он также добавил, что война является непредсказуемой, поэтому сложно сказать, что будет происходить дальше.

"Только украинцы могут сделать трудный выбор, который необходимо сделать, например, где разместить войска и какой вид военных действий уместен в данной ситуации", - подчеркнул генсек.