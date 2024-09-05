Столтенберг о Курской операции: Украина добилась "многого"

Украина смогла добиться большого количества результатов при помощи своей операции в Курской области. Но дальнейший ход событий спрогнозировать сложно.
Об этом во время поездки в Осло заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nettavisen.
"Они добились многого. Им удалось взять под контроль российскую территорию, нанести потери российским войскам и продемонстрировать свою способность действовать", - подчеркнул Столтенберг, комментируя операцию ВСУ в Курской области.
Он также добавил, что война является непредсказуемой, поэтому сложно сказать, что будет происходить дальше.
"Только украинцы могут сделать трудный выбор, который необходимо сделать, например, где разместить войска и какой вид военных действий уместен в данной ситуации", - подчеркнул генсек.
Напомним, Украина месяц назад застала российских оккупантов врасплох - бойцы ВСУ зашли на территорию Курской области. Россияне не смогли дать отпор, поэтому украинские защитники продвинулись вглубь региона.
Украинские воины взяли под свой контроль около 100 населенных пунктов. Также были достигнуты значительные успехи в вопросе пополнения обменного фонда.
Как объяснил президент Украины Владимир Зеленский, необходимость в такой операции возникла из-за того, что у Украины не было достаточного количества дальнобойного оружия, чтобы уничтожать россиян на расстоянии.
Также Зеленский отмечал, что Курской операцией украинские защитники не дали россиянам начать запланированное наступление на Сумскую область. Она стала превентивным ударом.
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