Столтенберг о формулировках саммита НАТО по Украине: консультации продолжаются

"Как всегда на саммитах НАТО мы проводим консультации по формулировкам. Мы делам это в тесном контакте с Украиной. Я уверен, мы найдем то, что устраивает всех и позволить Украине продвинуться вперед", - сказал он.

По его словам, будет решение по конкретной поддержке, многолетняя программа поддержки помогает Украине приблизиться к НАТО.

"Конкретные формулировки будут обнародованы тогда, когда будут согласованы и утверждены всеми лидерами. Я уверен, что эти формулировки будут четкими", - сообщил Столтенберг.

Он сообщил, что текст решения дорабатывается. "Я руковожу этим процессом и делаю все, чтобы наша позиция была единой и сильной. Я уверен, как только мы завершим консультации, как только решение будет принято, мы увидим серьезные обязательства", - сказал генсек НАТО.

По его словам, союзники будут оказывать существенную экономическую и политическую поддержку Украине, "будет и многолетний план, чтобы обеспечить переход Украины от советских стандартов к стандартам НАТО".

Столтенберг напомнил о том, что союзники согласовали, что Украина будет членом НАТО, и "именно союзники и Украина должны решать когда, а не России, все мы остаемся на стороне Украины".

"Если Украина не победит, членство в НАТО будет бессмысленно обсуждать", - сказал он.

Саммит НАТО

Саммит Альянса пройдет 11-12 июля в Литве. На нем Украина хочет получить сигнал о поддержке вступления в НАТО

При этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что саммит в Вильнюсе вряд ли оправдает ожидания граждан Украины. ОН заявил, что на саммите будут "объявлены некоторые слова, но ничего больше".

Литва не исключает возможности наложения вето на текст декларации саммита НАТО в Вильнюсе, если предложенные решения и формулировки не будут отвечать интересам страны.