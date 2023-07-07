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Литва не исключает возможности использования права вето на саммите НАТО

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Пятница 07 июля 2023 13:16
Литва не исключает возможности использования права вето на саммите НАТО Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Литва не исключает возможности наложения вето на текст декларации саммита НАТО в Вильнюсе, если предложенные решения и формулировки не будут отвечать интересам страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что если решения саммита будут соответствовать интересам страны, он не будет "размахивать" правом вето, но, если не соответствует - будет.

"Я никому не обещал, что буду вести себя согласно установленным правилам хорошего тона. Иногда этикет нужно нарушать, но для этого должна быть серьезная причина", - сказал он.

Науседа отметил, что речь идет об очень серьезных вещах, которые связаны с безопасностью Литвы.

"И если какие-то вещи будут расходиться с интересами нашей безопасности, то даже тот факт, что мы являемся организаторами мероприятия, не лишает нас права поднимать этот вопрос гораздо острее", - добавил президент Литвы.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Саммит Альянса пройдет 11-12 июля в Литве. На нем Украина хочет получить сигнал о поддержке вступления в НАТО после окончания войны. При этом президент Украины Владимир Зеленский считает, что у страны есть все основания для этого.

Ранее Науседа заявлял, что решения, которые НАТО примут на саммите, не должны разочаровать украинцев.

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