Глава МИД рассчитывает на заседание комиссии Украина-НАТО на уровне лидеров в Вильнюсе

Заседание комиссии Украина-НАТО может пройти повторно на саммите в Вильнюсе, однако уже на уровне лидеров стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы во время телемарафона.

Кулеба сообщил, что Украина не только смогла разблокировать заседание комиссии Украина-НАТО, но даже внушить партнерам желание провести повторную встречу, однако уже на уровне лидеров государств.

"Вижу, что нам не только удалось его разблокировать, но я вижу большое желание провести такое заседание с участием президента Украины на саммите в Вильнюсе", – добавил министр.

Он также подчеркнул, что работа комиссии это важный механизм не только для дискуссий, но и для принятия решений союзниками.

Сегодня в Брюсселе состоялось первое с 2017 года заседание комиссии Украина-НАТО. Все эти годы заседания этой комиссии блокировались Венгрией, требовавшей от Украины отмены законов, которые, по мнению Будапешта, вредят венгерскому нацменьшинству.

Напомним, министры иностранных дел НАТО обсудили начало разработки многолетней программы поддержки для Украины.

Мы также сообщали, что саммит НАТО в Вильнюсе должен пройти 11-12 июля этого года.

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