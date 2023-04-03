Столтенберг: любая передача китайского оружия России стала бы большой ошибкой

Китай совершит большую ошибку, если начнет поставлять России оружие для помощи в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на пресс-конференции.

"Любое предоставление Китаем смертоносной помощи России было бы большой ошибкой. В то время, когда Россия и Китай бросают вызов международному порядку и демократическим ценностям, еще более важно, чтобы мы держались вместе как союзники по НАТО. И с единомышленниками", - добавил Столтенберг.

По его словам, на предстоящей встрече министров иностранных дел стран НАТО планируется обсудить растущее сближение России с Китаем.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Китай пообещал не передавать России оружие.

Также мы писали, что, по данным Politico, Китай уже передал России штурмовые винтовки и бронежилеты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.