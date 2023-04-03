UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Столтенберг: будь-яка передача китайської зброї Росії стала б великою помилкою

Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Китай припуститься великої помилки, якщо почне постачати Росії зброю для допомоги у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга на пресконференції.

За його словами, на майбутній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО планується обговорити зростання зближення Росії з Китаєм.

"Будь-яке надання Китаєм смертоносної допомоги Росії було б великою помилкою. У той час, коли Росія та Китай кидають виклик міжнародному порядку та демократичним цінностям, ще важливіше, щоб ми трималися разом як союзники по НАТО. І з однодумцями", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що Китай пообіцяв не передавати Росії зброю.

Також ми писали, що, за даними Politico, Китай вже передав Росії штурмові гвинтівки та бронежилети.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОРосійська ФедераціяКитайЄнс СтолтенбергВійна Росії проти України