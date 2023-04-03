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Столтенберг: любая передача китайского оружия России стала бы большой ошибкой

Новина українською →
Понедельник 03 апреля 2023 15:25
Столтенберг: любая передача китайского оружия России стала бы большой ошибкой Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Китай совершит большую ошибку, если начнет поставлять России оружие для помощи в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на пресс-конференции.

По его словам, на предстоящей встрече министров иностранных дел стран НАТО планируется обсудить растущее сближение России с Китаем.

"Любое предоставление Китаем смертоносной помощи России было бы большой ошибкой. В то время, когда Россия и Китай бросают вызов международному порядку и демократическим ценностям, еще более важно, чтобы мы держались вместе как союзники по НАТО. И с единомышленниками", - добавил Столтенберг.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Китай пообещал не передавать России оружие.

Также мы писали, что, по данным Politico, Китай уже передал России штурмовые винтовки и бронежилеты.

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