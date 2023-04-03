Столтенберг: будь-яка передача китайської зброї Росії стала б великою помилкою

Китай припуститься великої помилки, якщо почне постачати Росії зброю для допомоги у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга на пресконференції.

"Будь-яке надання Китаєм смертоносної допомоги Росії було б великою помилкою. У той час, коли Росія та Китай кидають виклик міжнародному порядку та демократичним цінностям, ще важливіше, щоб ми трималися разом як союзники по НАТО. І з однодумцями", - додав Столтенберг.

За його словами, на майбутній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО планується обговорити зростання зближення Росії з Китаєм.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що Китай пообіцяв не передавати Росії зброю.

Також ми писали, що, за даними Politico, Китай вже передав Росії штурмові гвинтівки та бронежилети.

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