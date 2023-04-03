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Столтенберг: будь-яка передача китайської зброї Росії стала б великою помилкою

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Понеділок 03 квітня 2023 15:25
Столтенберг: будь-яка передача китайської зброї Росії стала б великою помилкою Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Китай припуститься великої помилки, якщо почне постачати Росії зброю для допомоги у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга на пресконференції.

За його словами, на майбутній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО планується обговорити зростання зближення Росії з Китаєм.

"Будь-яке надання Китаєм смертоносної допомоги Росії було б великою помилкою. У той час, коли Росія та Китай кидають виклик міжнародному порядку та демократичним цінностям, ще важливіше, щоб ми трималися разом як союзники по НАТО. І з однодумцями", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що Китай пообіцяв не передавати Росії зброю.

Також ми писали, що, за даними Politico, Китай вже передав Росії штурмові гвинтівки та бронежилети.

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