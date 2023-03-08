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Столтенберг о Бахмуте: есть вероятность его падения в ближайшие дни

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В НАТО не исключают возможное падение обороны Бахмута. И это может произойти в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, которого цитирует The Guardian.

"Учитывая продолжение боевых действий в Бахмуте, есть вероятность его падения в ближайшие дни", - заявил Столтенберг перед встречей Совета министров иностранных дел ЕС с министрами обороны.

Генсек НАТО подчеркнул, что это не обязательно будет "переломным моментом" в российской захватнической войне. Однако, это свидетельствует о том, что Россию "не можна недооценивать" и нужно продолжать поддерживать Украину.

"Это лишь подчеркивает, что мы не должны недооценивать Россию, мы должны продолжать оказывать поддержку Украине, а союзники по НАТО в течение последнего года поддержали Украину военной, финансовой и экономической поддержкой на сумму около 150 млрд. евро", - добавил Столтенберг.

Бои за Бахмут

Напомним, что Украина продолжает боронить Бахмут, куда Россия бросила больше своих сил и самые подготовленные подразделения.

Несмотря на сложную ситуацию, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский на заседании Ставки 6 марта выступили за продолжение обороны города.

Как пояснил президент Владимир Зеленский, для Украины важны ее люди, поэтому окружение наших военных нельзя допустить. Как также пояснил глава государства, в то же время оборона города позволяет украинской армии параллельно готовить контрнаступление.

Отметим, по данным ВСУ пути поставки в Бахмут не перерезаны: военным доставляют оружие, медикаменты, эвакуируют раненых.

Между тем в Пентагоне заявили, даже если российским военным удастся захватить Бахмут, это не означает, что Москва возобновит импульс своих годовых военных усилий.

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НАТОДонбассБахмутЙенс СтолтенбергВойна России против Украины