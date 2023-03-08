ВСУ проводят контратаки к западу от Бахмута: карты боев от ISW

Украинские защитники проводят контратаки к западу от Бахмута, в то время как россияне окапываются в Запорожской области, готовясь к вероятному весеннему контрнаступлению ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная 7 марта. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные операции вблизи Гряниковки (54 км к северо-западу от Сватового), Невского (17 км к северу от Кременной), Белогоровки (10 км к югу от Кременной), и Спорное (25 км к югу) от Кременной).

Опубликованные 7 марта геолокационные кадры, на которых изображены российские войска, штурмующие и захватывающие украинские позиции северо-западнее Кременной, указывают на ограниченное продвижение россиян. Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявил, что российские войска не могут захватить Стельмаховку (15 км к западу от Сватового) и Невское.

На видео, опубликованном 7 марта, утверждается, что в Луганской области действуют личный состав 375 мотострелкового батальона 2-го армейского корпуса так называемой "ЛНР". Опубликованные 7 марта геолокационные кадры показывают, как украинская артиллерия наносит удары по пяти российским танкам у Краснопоповки (6 км к северу от Кременной), что указывает на дальнейшую деградацию российских механизированных сил в этом районе.

Гайдай заявил, что российские войска увеличили количество ударных волн на Кременском и Белогоровском направлениях. На кадрах, опубликованных 7 марта, утверждается, что подразделения 4-й отдельной механизированной бригады 2-го армейского корпуса так называемой "ЛНР" обстреливают ракетами украинские позиции вблизи Кременной.

Бои на Донбассе

Российские войска, вероятно, захватили восточную часть Бахмута, к востоку от реки Бахмутка, после контролируемого ухода украинских войск из восточного Бахмута по состоянию на 7 марта. Российские войска продолжили наземные атаки в городе и его окрестностях 7 марта. Геолокационные кадры, опубликованные 6 марта и 7, показывают российские позиции в восточном Бахмуте в пределах 200 метров от реки Бахмутка и российские войска, которые комфортно действуют в районах в восточном Бахмуте, где их раньше не наблюдали.

Геолокационные кадры, опубликованные 6 марта, также показывают продвижение россиян в юго-западном Бахмуте. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска продолжают штурм Бахмута, а украинские войска отразили российские атаки на сам Бахмут; к северо-востоку от Бахмута близ Федоровки (15 км к северо-востоку) и Белогоровки (20 км к северо-востоку); северо-западнее Бахмута в районе Дубово-Василовки (6 км северо-западнее), Ягодного (1 км северо-западнее) и Железянского (10 км северо-западнее); к западу от Бахмута в районе Ивановского (5 км к западу) и к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки (7 км к юго-западу).

Российские источники утверждали, что украинские силы продолжают отступать к западу от Бахмута. Один военный блогер отметил, что украинские войска проводят контратаки юго-западнее Бахмута в районе трассы Т0504 Константиновка-Времен Яр-Бахмут, чтобы сохранить доступ к дороге. Владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин утверждал, что его войска убили 11 тысяч украинских военных в Бахмуте в течение февраля, а другие российские источники также расширили заявления о больших потерях Украины.

7 марта русские войска продолжили наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки в районе Красногоровки (9 км к северу от Авдеевки), Новокалинового (10 км к северу от Авдеевки), Каменки (4 км к северо-востоку от Авдеевки), Северного (5 км к западу от Бахмута); на северо-западной окраине Донецка вблизи Первомайского и Невельского; и на юго-западной окраине г. Донецка возле г. Марьинка.

Российский военный блоггер утверждал, что российские силы продвинулись на 300 метров в неопределенном месте к северо-западу от города Донецк. Другой российский "военкор" отметил, что российская 114-я бригада 1-го Донецкого армейского корпуса (ранее 11-й полк так называемой "ДНР") действует севернее Авдеевки и добивается успехов в этом районе. Он утверждал, что 114 бригада пытается захватить Красногоровку, чтобы перерезать трассу Е50 Донецк-Покровское.

Военный блоггер отметил важность Авдеевского фронта и утверждал, что успех России в этом направлении будет представлять серьезную угрозу украинским возможностям. С лета 2022 года российские войска без значительных успехов пытаются взять Авдеевку. Российский "военкор" также утверждал, что их войска продвинулись в Марьинку.

Российские силы не производили никаких подтвержденных наземных атак в западной части Донецкой области 7 марта. Российские военные блоггеры продолжали предупреждать, что украинские силы вблизи Угледара (30 км юго-западнее Донецка), похоже, готовятся к наступлению на истощенные и уязвимые российские войска. Российский "военкор" опубликовал видео, как артиллерия 29-й общевойсковой армии (СВО) наносит удары по украинским укреплениям на Угледарском направлении Оперативно-тактическое формирование "Каскад" так называемой "ДНР" обнародовало кадры захвата его боевиками украинских пленных под Угледаром.

"Южная ось"

Российский источник утверждает, что украинские войска пытаются провести операцию через Днепр. 7 марта российский "военкор" заявил, что российская 126-я отдельная бригада береговой обороны (22-й армейский корпус Черноморского флота) отразила украинскую попытку высадиться на остров Большой Потемкин к югу от Херсона.

Сообщается, что русские войска возводят оборону в Запорожской области. 7 марта российский военный блоггер опубликовал спутниковый снимок, на котором якобы видно, как российские войска строят оборонительные рубежи на запорожском направлении. Он предположил, что российские войска могли строить оборонительные линии, готовясь к украинскому контрнаступлению в апреле 2023 года.

Другой "военкор" опубликовал схожие спутниковые изображения, назвав предполагаемую оборону "линией Вагнера", указывая на то, что силы группы "Вагнера" могут быть активными в этом районе. Непонятно, намекал ли он на новую "линию Вагнера" в Запорожской области или намекнул, что это продолжение той линии обороны, которая раньше была построена в Донбассе.

"Военкор" расширил кадры от 7 марта, на которых якобы видно, как силы 291-го гвардейского мотострелкового полка (42-я мотострелковая дивизия, 58-я общевойсковая армия, Южный военный округ) обстреливают украинские позиции на запорожском направлении.

7 марта российские войска продолжали регулярные обстрелы западнее Гуляйполя и Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей.