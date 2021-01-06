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Зіткнення у США: з Капітолію вивезли поранену жінку

Вашингтон, Середа 06 січня 2021 22:39
Зіткнення у США: з Капітолію вивезли поранену жінку
Фото: протестуючі в будівлі Конгресу (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

З будівлі Капітолію вивезли поранену жінку. Невідома скривавлена лежить на кушетці.

Про це повідомляє телеканал MSNBC.

На відео зафіксовано, як з будівлі на кушетці вивозять закривавлену жінку.

На цей час подробиць про те, що трапилося з нею поки немає.

Як писало РБК-Україна раніше, в будівлі Конгресу США сталася стрілянина. Було поранено жінку. Зазначалося, що вона знаходиться у критичному стані після поранення у груди.

Нагадаємо, сьогодні прихильники президента США Дональда Трампа влаштували масштабну акцію протесту біля Капітолію, де проходить засідання Конгресу за твердженням результатів виборів. У ході протесту демонстранти прорвалися у будівлю Капітолію.

Так, діючий президент США Трамп закликав протестуючих повернутися до мирного формату акції. Він просить своїх прихильників підтримати правоохоронців.

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