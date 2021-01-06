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Столкновения в США: из Капитолия вывезли раненую женщину

Вашингтон, Среда 06 января 2021 22:39
Столкновения в США: из Капитолия вывезли раненую женщину
Фото: протестующие в здании Конгресса (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Из здания Капитолия вывезли раненую женщину. Неизвестная окровавленная лежит на кушетке.

Об этом сообщает телеканал MSNBC.

На видео зафиксировано, как из здания на кушетке вывозят окровавленную женщину.

На данный момент подробностей о случившемся с ней пока нет.

Как писало РБК-Украина ранее, в здании Конгресса США произошла стрельба. Была ранена женщина. Отмечалось, что она находится в критическом состоянии после ранения в грудь.

Напомним, сегодня сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходит заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. В ходе протеста демонстранты прорвались в здание Капитолия.

Так, действующий президент США Трамп призвал протестующих вернуться к мирному формату акции. Он просит своих сторонников поддержать правоохранителей.

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