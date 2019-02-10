Після сутички під Подільським райвідділом 7 осіб звернулись за допомогою

За словами Крищенка, троє правоохоронців були госпіталізовані з хімічними опіками

После задержания активистов возле Подольского райотдела полиции семь граждан обратились за помощью. Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции города Киева Андрей Крищенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Крищенко, трое правоохранители получили химические ожоги глаз и дыхательных путей.

"Мною была дана команда специальному подразделению на разблокирование работы управления и задержание лиц, которые совершают незаконные действия. В результате этого, три сотрудника полиции получили химические ожоги глаз и дыхательных путей. Они обратились за помощью и находятся в больнице", - сообщил он.

Также начальник Нацполиции Киева добавил, что за медицинской помощью обратились еще 7 граждан.

"Но в течение часа, еще 7 граждан обратились за помощью. Но в настоящее время у меня нет информации, что они находятся на лечении", - сообщил Крищенко.

Напомним, ранее начальник Главного управления Нацполиции Киева рассказал, что именно он отдал приказ приказ полицейским во время так называемого "штурма райуправления полиции" активистами.

В субботу, 9 февраля, правоохранители задержали в Киеве около 40 человек при попытке "штурма управление полиции", в результате инцидента трое полицейских доставили в больницу.