Поліцейський, який кричав "лягай, бандера" буде покараний, - Крищенко

Фото: затримання активістів (facebook.com/pg/gandziukgate)

За словами Крищенка, правоохоронці, які вчора вчиняли протиправні дії, будуть покарані

Працівник поліції, який допустив образливі вигуки до активістів, буде притягнутий до відповідальності. Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції Києва Андрій Крищенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Крищенка, правоохоронець, який кричав "лягай, бандера", буде притягнутий до відповідальності.

"По образливому вигуку, який допустив наш працівник. Я особисто як керівник поліції Києва хочу вибачитись перед суспільством за дії цього працівника. Я особисто в силу свого переконання і в силу розуміння історичної ситуації в країні вважаю це не припустимо. Безумовно, цей працівник буде покараний. До речі, там ще вживалась нецензурна лексика. Нам є над чим працювати. Ми будемо над цим працювати. Все це було в коментарях про слова "лягай, бандера". Ми встановимо цю особу, коли вивчимо відео покадрово. Він і керівники будуть притягнуті до відповідальності. Можливо, і я буду притягнутий до відповідальності. Адже такого не повинно бути", - повідомив Крищенко.

За його словами, дії працівників поліції стали приводом для порушення кримінального провадження Державним бюром розслідувань.

"По чоловіку, який наносив удари. Ці дії і стали приводом порушення кримінального провадження Державним бюро розслідуванням. Вони нададуть йому оцінку. Ми надали всі відео, які були в поліції. Ми надамо всі матеріали, які будуть необхідні для слідчих. Конкретно ця особа буде нести відповідальність, як я розумію", - повідомив Крищенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом перевищення повноважень співробітниками поліції під час сутичок з активістами біля Подільського райвідділу поліції.