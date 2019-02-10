Після сутички під Подільським райвідділом 7 осіб звернулись за допомогою

Фото: затримання активістів (kyiv.npu.gov.ua)

За словами Крищенка, троє правоохоронців були госпіталізовані з хімічними опіками

Після затримання активістів біля Подільського райвідділу поліції сім громадян звернулись за допомогою. Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції міста Києва Андрій Крищенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Крищенка, троє правоохоронці отримали хімічні опіки очей та дихальних шляхів.

"Мною була надана команда спеціальному підрозділу на розблокування роботи управління і затримання осіб, які вчиняють незаконні дії. В результаті цього, три працівника поліції отримали хімічні опіки очей і дихальних шляхів. Вони звернулися за допомогою і знаходяться в лікарні", повідомив він.

Також начальник Нацполіції Києва додав, що за медичною допомогою звернулися ще 7 громадян.

"Але впродовж години, ще 7 громадян звернулися за допомогою. Але на теперішній час в мене немає інформації, що вони знаходяться на лікуванні", - повідомив Крищенко.

Нагадаємо, раніше начальник Головного управління Нацполіції Києва розповів, що саме він віддав наказ наказ поліцейським під час так званого "штурму районного управління поліції" активістами.

У суботу, 9 лютого, правоохоронці затримали у Києві близько 40 осіб при спробі "штурму управління поліції", в результаті інциденту троє поліцейських доставили в лікарню.