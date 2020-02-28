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Зіткнення у Харкові: затримали 55 осіб

Новини » Надзвичайні події     28.02.2020 - 12:11
Зіткнення у Харкові: затримали 55 осіб
Фото: зіткнення у Харкові на ринку "Барабашово" (npu.gov.ua)

Вік затриманих становить від 19 до 55 років

Правоохоронці затримали понад півсотні осіб, причетних до вчорашніх зіткнень на ринку "Барабашово" у Харкові. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на харківську поліцію.

За даними поліції, в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом зіткнень на "Барабашово", було затримано 55 громадян віком від 19 до 55 років. Всіх було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зазначається, що інформація за фактом зіткнень у Харкові була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Причетним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.

Нагадаємо, 27 лютого на ринку "Барабашово" в Харкові відбулися зіткнення між приватними підприємцями та охоронцями торгового центру. Невідомі застосували піротехніку і сльозогінний газ. Також за словами очевидців, на місці зіткнень були чутні постріли.

Також РБК-Україна писало, що за фактом зіткнень у Харкові було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 294 (масові заворушення) Кримінального кодексу України. Тоді було відомо про 53 затриманих. В ході зіткнень постраждали п'ять осіб.

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