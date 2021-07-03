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Понад 300 афганських військових перейшли кордон з Таджикистаном після бою з талібами

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Таджикистан, Субота 03 липня 2021 22:56
Понад 300 афганських військових перейшли кордон з Таджикистаном після бою з талібами Фото: таліби захопили прикордонну зону Афганістану з Таджикистаном (flickr.com/ntm-a_cstc-a)
Автор: Артур Родивилов

Прикордонники Таджикистану впустили на територію своєї країни понад 300 військових з Афганістану. Вони відступили після зіткнення з угрупованням "Талібан", яке захопило прикордонну територію Хохон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне інформаційне агентство Таджикистану "Ховар".

У заяві прикордонної служби наголошується, що військовослужбовців з Афганістану пустили на територію Таджикистану, керуючись принципами гуманності і добросусідства.

"Понад 300 військовослужбовців Збройних сил Ісламської Республіки Афганістан, не витримавши збройного опору, перетнули державний кордон через охоронну смугу", - йдеться в повідомленні.

Зараз ситуація на кордоні між Таджикистаном і Афганістаном знаходиться під повним контролем таджицьких військових.

Після того як 1 травня країни НАТО на чолі з США почали виведення військ, бойовики зробили масштабний наступ і зараз контролюють більше території, ніж будь-коли за останні 20 років, - близько 40% країни.

Нагадаємо, раніше Україна вивела своїх військовослужбовців з Афганістану. Вони брали участь у місії НАТО "Рішуча підтримка".

Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці червня виведення свого військового контингенту з Афганістану почала Польща. У ніч проти 25 червня в країну прибули перші польські військові.

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Афганистан Талібан
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