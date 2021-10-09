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Зіткнення атомного підводного човна США з невідомим об'єктом. ЗМІ повідомили про поранених

Автор: Наталья Скороход

Атомний ударний підводний човен ВМС США USS Connecticut (SSN 22), який зіткнувся з невідомим об'єктом у Південно-Китайському морі, прибув до порту Гуам. На її борту 11 поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

За словами офіційного представника США, підводний човен повернувся на територію США з 11 пораненими на борту. При цьому дві людини отримали більш серйозні поранення, ніж інші член екіпажу.

"",- цитує видання чиновника.

Як відомо, атомний підводний човен США зіткнувся з невідомим об'єктом в Південно-Китайському морі. Ядерна установка не постраждала під час аварії.

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